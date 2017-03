Lagi-Lagi Pemburu Satwa Dilindungi Pamer Buruan di Media Sosial

JAKARTA – Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Sayangnya, beberapa hewan harus dilindungi karena populasi mereka semakin menurun.

Kendati demikian, masih ada orang-orang yang tidak memahami pentingnya menjaga kekayaan ini. Seorang pengguna Facebook belum lama ini dilaporkan telah mengunggah hasil buruannya yang merupakan macan tutul. Hewan ini dilindungi dan tidak seharusnya dibunuh.

Amukan netizen pun langsung membanjiri akun tersebut. Namun tampaknya, akun tersebut sudah berganti nama dan menghapus foto hasil tangkapannya.

Beruntung, masih ada netizen yang sempat screenshot posting-annya. Screenshot tersebut kini sudah tersebar dan membuat lebih banyak netizen meradang.

“Pak Pulisi, jgn ragu tindak perusuh. Rakyat mendukung gilas habis perusuh pembuat onar,” pinta @doniiblis. “Ada kawan2 dari BKSDA atau polda mungkin yang bisa memfollow up kasus ini? We gotta stop the madness. Yuk bantu share, kawans. Viralkan,” ujar netizen lainnya.