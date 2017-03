Niat Banget, Cewek Ini Tembak Gebetan Pakai Presentasi Power Point

JAKARTA –

JAKARTA – Cinta bisa dirasakan siapa saja. Sangat wajar ketika jatuh cinta, Anda ingin mendapatkan balasan dan hidup bersama si dia.

Demi berpacaran dengan gebetannya, seorang gadis bernama Lizzy Fenton melakukan usaha yang cukup unik dan tidak lazim dilakukan untuk menembak seorang pria. Dia membuat slide presentasi power point.

Fenton menjabarkan kelebihannya mulai dari style, gaya hidup, keuangan, bahkan keuntungan berpacaran dengannya. Dia bercerita di media sosial bahwa dia mengirim power point itu pada sang gebetannya yang bernama Carter.

I just emailed this powerpoint to my crush Carter do you think it'll work :// https://t.co/xHN1bYSdL6">pic.twitter.com/xHN1bYSdL6— Lizzy Fenton (@LizzyFenton) https://twitter.com/LizzyFenton/status/846511426130841600">March 27, 2017

Curhatan Fenton di media sosial langsung menarik perhatian netizen. Mereka menganggap ide Fenton sangat gila, lucu, dan menghibur. Cuitan itu pun akhirnya mendunia.

“Lol. Membaca timelinemu, kamu sangat lucu. Kamu harus menulis buku,” kometnar @hzpin.

“Kau harus semangat! Jangan lupa untuk terus mengupdate,” tambah @aufataka.

Sayangnya, Fenton meng-update bahwa gebetannya akhirnya telah membalas e-mail darinya. Ternyata Carter tidak ingin dihubungi lagi. “Ini sangat bagus. Tolong berhenti menghubungiku,” tulis Carter seperti dalam screenshot yang dibagikan Fenton.

Update: https://t.co/be59MGHMRo">pic.twitter.com/be59MGHMRo— Lizzy Fenton (@LizzyFenton) https://twitter.com/LizzyFenton/status/847272392313364480">March 30, 2017

