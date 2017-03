Yuk Simak! Cara Mengendalikan Android dengan Suara

JAKARTA - Seiring dengan berjalannya waktu, Google kian meningkatkan kemampuan Android untuk memahami penggunanya. Bahkan, Anda dapat mengendalikan Android hanya dengan perintah suara.

Seperti diketahui, Google memiliki kata ajaib 'OK Google'. Kata tersebut dapat menjadi kunci sebelum Anda memberikan perintah ke smartphone Android.

Untuk mengaktifkan fitur perintah suara 'OK Google', Anda cukup melakukan beberapa pengaturan. Berikut ini merupakan langkah-langkahnya.

Perbarui Google App

Anda harus senantiasa memperbarui aplikasi Google. Fungsinya? Google biasanya menambahkan beberapa bahasa terbaru yang kompatibel dengan aplikasinya.

Buka Google App

Untuk melakukan pengaturan, Anda dapat membuka aplikasi Google dan pergi ke menu setting. Selanjutnya pilih voice dan klik 'OK Google' detection.

Pilih Mode yang Diinginkan

Dalam menu 'OK Google' detection, Anda dapat memilih beragam mode yang diinginkan. Jika memilih mode 'From any screen', ini berarti Anda dapat menyebut 'OK Google' kapan pun selama berada di dekat layar smartphone.