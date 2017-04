Techno of The Week: WhatsApp Didesak Bantu Investigasi Aksi Teror London

LONDON - WhatsApp punya fitur enkripsi untuk mendukung percakapan agar lebih aman dan tidak mudah disadap oleh orang lain. Perusahaan aplikasi tersebut diminta untuk membantu investigasi peristiwa teror di London.

Website Trustedreviews melaporkan, Amber Rudd, Home Secretary awal pekan ini berbicara terkait serangan teroris di Westminster bahwa seharusnya tidak ada tempat bagi teroris untuk bersembunyi.

Ia menarget WhatsApp, yang menawarkan enkripsi end-to-end pada semua pesan pengguna setelah Khalid Masood, seseorang yang bertanggungjawab pada serangan Westminster menggunakan aplikasi itu dua menit sebelum mengendarai mobil ke kerumunan turis.

Sekadar informasi, enkripsi WhatsApp menandakan pesan tidak bisa dibaca bila dicegat oleh siapapun, termasuk lembaga penegak hukum atau bahkan WhatsApp itu sendiri. Sehingga, sekalipun aparat dapat melihat pelaku menggunakan aplikasi, namun tidak jelas apa yang dikatakannya.

Beberapa politisi, termasuk Rudd menginginkan lebih banyak akses terbuka untuk komunikasi pribadi. "Ini benar-benar tidak dapat diterima, seharusnya tidak ada tempat bagi teroris untuk bersembunyi. Kita perlu memastikan bahwa organisasi seperti WhatsApp dan ada banyak orang lain seperti itu, tidak memberikan tempat rahasia untuk teroris untuk berkomunikasi satu sama lain," jelas Rudd.

Menurut Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh menyarankan otoritas legal telah memiliki kekuatan yang kuat. Menurutnya, harus ada keseimbangan antara 'right to know' dan 'the right to privacy'.

Juru bicara WhatsApp menambahkan bahwa pihaknya terkejut dengan serangan itu dan perusahaan menyatakan sudah bekerjasama dengan penyelidikan.

WhatsApp kini dipakai lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan. Semua pesan diklaim telah terlindungi dengan fitur enkripsi end-to-end.

Ian Sherr, Executive Editor CNET mengatakan, perhatian industri teknologi ialah bila mereka mengizinkan siapapun mengakses privasi pengguna, maka akan menjadi 'bola salju'.

"Dan tiba-tiba pemerintah akan dapat menarik apapun yang mereka inginkan," kata Ian. Menurutnya, di satu sisi, perusahaan teknologi harus menjaga konsumen mereka, seberapa keras mereka menjaga data mereka.

Kasus ini mengingatkan pelaku penembakan di San Bernardino, Amerika Serikat yang terjadi pada Desember 2015. FBI berseteru dengan Apple untuk dapat membuka ponsel iPhone milik pelaku.