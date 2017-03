Begini Cara Pastikan Barang Tak Dibanting di Indonesia

JAKARTA – Bagi Anda yang sering bepergian, membawa barang bawaan besar tentu membuat Anda harus ikhlas menaruh barang di bagasi. Sayangnya, barang bisa jadi rusak karena terbanting saat loading.

Untuk menghindarinya, netizen Indonesia punya satu ide yang patut Anda coba. Akun @Trialogi mengunggah foto yang diambil dari bandara ketika sebuah kotak kardus lewat dengan gambar Suzanna di depan kardus. Foto ini sudah menyebar luas di sosial media.

Posting-an itu sontak mengundang komentar netizen. Tak sedikit yang memberikan salut atas cara tersebut.

“Kalo ada yg berani ngambil, malemnya bakalan ada yg ngikik di atas puun depan rumah,” kata @PapahEndut.

“aduh mba liat ini antara ngakak trus diem trus ngakak lagi, gitu aja terus sampe bosen,” kata @iniyuri.

@Trialogy juga menambahkan bahwa Anda juga membuat foto tersebut lebih besar agar efeknya lebih mengerikan. “Buat millenials bisa diganti badut IT-nya Stephen King tapi tidak sesuai dengam kearifan lokal, Kak,” tambahnya.

