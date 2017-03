Kreator Android Pamer Smartphone Tanpa Bezel Besutannya

CALIFORNIA – Salah satu kreator Android, Andy Rubin, pada Januari 2017 mengumumkan bahwa ia tengah memulai sebuah perusahaan baru. Perusahaan bernama Essential tersebut akan menggarap sebuah smartphone premium dengan layar tanpa bezel.

Kali ini, Rubin memamerkan bocoran dari smartphone Essential pertamanya yang tampak hampir tanpa bezel. Selain itu, smartphone ini juga tampak dilengkapi dengan tombol yang tersemat di bagian samping body.

Dilansir The Verge, Jumat (31/3/2017), smartphone yang gambarnya diunggah Rubin ini tampaknya menggunakan sistem operasi Android. Namun hal ini belum mendapat konfirmasi secara langsung dari Rubin.

Smartphone tanpa bezel saai ini memang menjadi satu fitur yang dinantikan pengguna. Namun di sisi lain, bezel masih menjadi kebutuhan pengguna untuk mengurangi tingkat kerusakan jika smartphone terjatuh atau terbanting.

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands... pic.twitter.com/LRzQCFSKTm— Andy Rubin (@Arubin) March 27, 2017