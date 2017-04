Manjakan Pencinta Musik, MNC Play Dukung Konser Titi DJ

JAKARTA - Salah satu Diva Indonesia, Titi DJ, baru saja melangsungkan konser di Titan Center, Bintaro Jaya, Jakarta, pada Sabtu 1 April 2017. Konser tersebut diadakan untuk menghibur penggemar musik di era 80 sampai 90-an.

Sebagai komitmennya untuk lebih mendekatkan diri kepada komunitas, MNC Play turut mendukung gelaran konser Titi Dj tersebut. Sebelumnya, MNC Play juga pernah mendukung beberapa gelaran acara musik yang memanjakan pecinta musik.

"MNC Play terus berperan aktif mendekatkan diri dengan komunitas pencinta musik. Setelah sebelunya mendukung konser musik seperti Kahitna 30th Year Anniversay of Love Festival, D'Essential of Groove, It's Me BCL Concert, The 40th Anniversay Celebrationof Love dari Air Supply, dan masih banyak lagi," ungkap GM Marketing MNC Play, Aditya Haikal.

Sebagaimana diketahui, saat ini teknologi telah mengubah wajah industri bisnis dunia. Dari yang berwujud fisik, kini beralih ke sistem digital. Oleh karena itu, industri musik pun tak lepas dari adanya sistem streaming dan unduh.

Dengan adanya dukungan ini, MNC Play turut menawarkan kecepatan unduh dan unggah yang dikatakan simetris. Artinya, kecepatan di kedua aktivitas internet tersebut memiliki kecepatan yang sama-sama cepat.

"MNC Play sebagai penyedia layanan internet berkecepatan tinggi dan TV kabel interaktif memberikan kemudahan bagi komunitas pencinta musik dan industri musik dengan kecepatan unduh dan unggah yang simetris, sehingga memudahkan untuk mengunduh lagu-lagu hasil karyanya," imbuh Aditya.

Adapun diadakannya konser Titi DJ, menurut Event Manager Titan Center, Hanny Anggita, bukan hanya untuk menghibur pencinta musik namun juga mengajak untuk mengenal lebih dalam dan menghargai hasil karya anak bangsa.

"Kami berharap konser ini bukan saja sebagai bentuk sajian kepada audience, namun lebih dari itu yakni mengajak mereka untuk mengenal lebih dalam dan menghargai hasil karya anak bangsa, dalam hal ini adalah salah satu Diva terbaik Indonesia," tuturnya.