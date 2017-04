Wow, Inilah Foto-Foto Pengendara Motor dengan Skill Tingkat Dewa

JAKARTA – Indonesia adalah salah satu negara dengan pengendara sepeda motor terbesar dengan populasi sepeda motor 85 juta unit pada Mei 2016. Tak ayal, tidak heran jika melihat banyak orang di mana saja dan siapa saja menggunakan sepeda motor baik untuk berangkat bekerja hingga pulang kampung saat lebaran.

Padatnya jalanan pengendara motor tampaknya juga memengaruhi kemampuan mereka dalam berkendara. Netizen belum lama ini membagikan gambar-gambar menarik tentang skill tingkat dewa para pengendara sepeda motor di Indonesia.

Seperti yang bisa Anda lihat, pengendara motor bahkan bisa membawa motor lain di atasnya. Tak hanya sampai di sana, pengendara motor Indonesia juga mempu membawa kulkas dengan sepeda motor.

👨🏻Pesen Go Send ya Bu?

👩🏻Iya Pak.

👨🏻Barangnya apa Bu?

👩🏻Motor Pak.

👨🏻...

👩🏻...

👨🏻...

👩🏻 Halo? Bisa?

👨🏻 Bisa Bu. Nanti saya bareng temen ya. pic.twitter.com/kqKRoFUDgq— Koko (@ko2w) April 1, 2017

“*inhale* *exhale* ......... KNPA GAK DISETIR AJA WOY,”komentar @drmwrrr pada foto tersebut.

“You never know~ if you never try~,” tambah @m_ghazalli.