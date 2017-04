Grab Akuisisi Startup Kudo

JAKARTA - Grab akhirnya mengumumkan telah mengakuisisi salah satu startup pembayaran daring asal Indonesia yakni Kudo. Pembelian Kudo merupakan langkah awal komitmen Grab untuk berinvestasi di Tanah Air sebesar USD700 juta.

Kabar akuisisi antara kedua perusahaan dilaporkan Reuters pada Senin (3/4/2017). Kendati demikian, Grab tak menyertakan nilai pembelian tersebut. Sebelumnya, Reuters juga pernah memberitakan soal rencana awal akusisi Kudo oleh Grab.

Saat itu perusahaan jasa transportasi daring asal Singapura tersebut dikabarkan memiliki rencana untuk membeli Kudo dengan nilai lebih dari USD100.

Dalam pengumumannya, Grab hanya mengatakan bahwa kesepakatan dengan Kudo menandai adanya komitmen perusahaan untuk berinvestasi senilai USD700 juta dalam jangka waktu empat tahun mendatang.

Didirikan pada 2014, Kudo memiliki layanan yang ditujukan bagi masyarakat yang tak memiliki akun di bank. Dengan menyasar masyarakat di kota-kota kecil, Kudo memberikan layanan pembayaran secara online melalui sebuah agen.

Setelah adanya akuisisi ini, Kudo mengatakan bahwa pihaknya segera melakukan sinergi dengan bisnis yang telah ada. Kedua perusahaan juga berencana untuk mengeksplorasi kesempatan guna meningkatkan layanan keuangan termasuk asuransi, dan pinjaman.

Setelah adanya penutupan kesepakatan dari keduanya, tim Kudo dan platform miliknya akan terintegrasi dengan layanan pembayaran online milik Grab yakni GrabPay.

Grab juga kabarnya baru saja merekrut bos baru untuk divisi GrabPay yang berlokasi di Singapura. Jason Thompson, yang sebelumnya di perusahaan pembayaran elektronik asal AS, Euronet Worldwide Inc, kini ditunjuk menjadi Head of GrabPay Singapura.