Inikah Potret Aktivitas Masyarakat 100 Tahun Lalu?

JAKARTA – Berbagai perkembangan dan perubahan zaman tak jarang ditandai dengan teknologi yang digunakan oleh masyarakat. Dari berbagai sektor, mulai dari cara berkomunikasi hingga bertransaksi, kini tak lagi dilakukan secara manual seperti dahulu.

Seperti dalam foto yang diunggah oleh akun @pickover di jejaring sosial Twitter. Foto tersebut menunjukkan kebiasaan masyarakat saat sedang menunggu atau melakukan aktivitas di sela-sela kesibukannya.

Foto ini juga membandingkan kebiasaan masyarakat pada 2017 dengan 100 tahun yang lalu atau pada 1917. Dalam foto yang ditandai pada 1917 itu, masyarakat yang berada di pinggir jalan tengah membaca surat kabar dan dihadapkan dengan kereta kuda yang melewati jalan di depan mereka.

Sementara foto yang ditandai pada 2017, menunjukkan aktivitas masyarakat di lokasi yang sama namun dengan menggenggam smartphone dan berhadapan dengan beberapa mobil.

Foto ini telah di-retweet hingga 334 kali dan mendapat like 319 kali.

“We will all be partying, because all the news will be uploaded to our brains, and robots will do all the other jobs...,” komentar akun @frankola.

Akun @Omkar19Ranade juga berkomentar dengan mengatakan, “Probably nothing but ruins.. We will destroy our own planet in next 100 years..”