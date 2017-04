Update Nougat 7.1.2 Bikin Pixel C Mirip Google Pixel

CALIFORNIA - Pembaruan Android Nougat 7.1.2 kabarnya telah tiba di perangkat tablet Pixel C. Sebelumnya, beberapa minggu lalu pengguna tablet buatan Google tersebut baru bisa merasakan versi beta.

Dirangkum dari The Verge, Selasa (4/4/2017), pembaruan tweak di Pixel C memiliki tampilan yang persis dengan saudaranya, Google Pixel. Kini Pixel C juga bisa menambahkan menu multitasking yang memunculkan aplikasi yang pernah dibuka.

Kemiripan di antara keduanya terlihat lebih jelas dengan tambahan tweak warna dan tombol navigasi yang sama. Selebihnya, Pixel C juga kini telah menghilangkan app drawer sehingga navigasi antara aplikasi lebih sederhana.

Tak diketahui kapan pembaruan Android Nougat 7.1.2 akan hadir di perangkat lain. Update tersebut seharusnya membawakan perubahan kecil pada smartphone Pixel dan Nexus 6.

Kedua perangkat tersebut terdapat perubahan di bagian logo Android saat melakukan booting dan juga memungkinkan penggunaan gerakan di bagian belakang pemindai sidik jari.