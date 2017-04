Lucunya Anjing Ini Diam-Diam Amati Tuannya yang Sedang Ngemil

JAKARTA – Sebuah video menggemaskan sedang beredar di Twitter. Dalam video tersebut, seekor anjing tampak diam-diam mengamati tuannya yang sedang menyantap camilannya.

Kendati demikian, dia tak membiarkan tuannya melihat ketika dia sedang memerhatikan tuannya. Netizen menganggap bahwa anjing itu sedang menjaga gengsinya karena tak ingin ketahuan ingin camilan tuannya.

When your ego is bigger than your hunger 😂😂 https://t.co/rMj2BpInQg">pic.twitter.com/rMj2BpInQg— Nature is amazing 🐬 (@AMAZlNGNATURE) https://twitter.com/AMAZlNGNATURE/status/848325699328851968">April 2, 2017