Diam-Diam Potret Artis di Kereta, Perempuan Ini Dapat Balasannya

JAKARTA – Tahukah Anda bahwa memotret orang sembarangan meski di tempat umum bisa dianggap tidak beretika? Tampaknya hal tersebut yang sedang diajarkan artis Naomi Watts.

Watts memilih menggunakan kereta api di New York dengan penampilan sederhana layaknya warga biasa. Namun rupanya, ada seorang perempuan yang menyadari identitasnya dan memotret Watts diam-diam.

