Rencana Grab dan Kudo Usai Akuisisi

JAKARTA – Startup Indonesia Kudo resmi diakuisisi Grab pada Senin (3/4/2017). Meski tak menyebut berapa maharnya, pembelian Kudo merupakan langkah awal komitmen Grab untuk berinvestasi di Tanah Air sebesar USD700 juta.

Apa yang akan dilakukan kedua perusahaan ini setelah akuisisi? Menurut Reuters, Kudo mengatakan bahwa pihaknya segera melakukan sinergi dengan bisnis yang telah ada. Kedua perusahaan juga berencana untuk mengeksplorasi kesempatan guna meningkatkan layanan keuangan termasuk asuransi dan pinjaman.

Setelah adanya penutupan kesepakatan dari keduanya, tim Kudo dan platform miliknya akan terintegrasi dengan layanan pembayaran online milik Grab yakni GrabPay.

Grab juga kabarnya baru saja merekrut bos baru untuk divisi GrabPay yang berlokasi di Singapura. Jason Thompson, yang sebelumnya di perusahaan pembayaran elektronik asal AS, Euronet Worldwide Inc, kini ditunjuk menjadi Head of GrabPay Singapura.

Sekadar informasi, rumor sempat menyatakan sebelumnya bahwa Kudo dibeli USD100 juta. Didirikan pada 2014, Kudo memiliki layanan yang ditujukan bagi masyarakat yang tak memiliki akun di bank. Dengan menyasar masyarakat di kota-kota kecil, Kudo memberikan layanan pembayaran secara online melalui sebuah agen.