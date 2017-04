Ini Pendapat Bos Xbox soal Konsol yang Dapat Di-Upgrade

CALIFORNIA - Sebagaimana diketahui, Sony telah meluncurkan PS4 Pro dan Microsoft meluncurkan Project Scorpio. Kedua konsol tersebut telah mendapatkan upgrade hardware yang cukup ekstrem. Langkah tersebut dianggap sebagai tren baru di kalangan produsen konsol.

Bos Xbox Phil Spencer, dalam sebuah pernyataan di Twitter mengatakan bahwa upaya meng-upgrade konsol bisa saja menjadi sebuah tren yang booming di masa mendatang.

"Langkah itu bukanlah sesuatu yang buruk. Tren itu bisa saja menjadi tren di masa depan. Namun, jangan berharap banyak untuk saat ini," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Microsoft pernah menyebut Scorpio sebagai konsol yang paling kuat yang pernah dibuat. Dengan label premium dapat dipastikan bahwa Scorpio akan memiliki harga yang mahal.

@HOLYFRIEDMONKEY The idea that users will open up a console and change compute components inside seems like a stretch to me.— Phil Spencer (@XboxP3) April 2, 2017