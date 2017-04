Kocak, Anjing Ini Gengsi Minta Makanan ke Majikan

JAKARTA – Sifat gengsi rupanya tak hanya dimiliki manusia. Hewan seperti anjing pun ternyata mampu mengekspresikan gengsinya dengan memalingkan muka.

Dalam video yang diunggah oleh akun @AMAZINGNATURE, tampak seekor anjing dan seseorang yang tengah menyantap makanan instan. Anjing yang berada di samping pria ini tampak menginginkan makanan tersebut, namun ia seolah gengsi untuk memintanya.

Beberapa kali pria ini menengok pada anjing itu, namun anjing berwarna kuning ini memalingkan mukanya setiap dilihat oleh majikannya tersebut. Hal tersebut berulang kali terjadi dan mempu menghibur netizen.

Video ini bahkan telah d-iretweet hingga 1.260 kali dan mendapat like lebih dari 990 netizen.

When your ego is bigger than your hunger 😂😂 https://t.co/rMj2BpInQg">pic.twitter.com/rMj2BpInQg— Nature is amazing 🐬 (@AMAZlNGNATURE) https://twitter.com/AMAZlNGNATURE/status/848325699328851968">2 April 2017