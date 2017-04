Bill Gates Unggah Foto Keramahan Sang Istri di Indonesia

JAKARTA – Setelah Raja Salman, Indonesia juga mendapat kunjungan dari tokoh perusahaan teknologi populer di dunia yakni istri dari Bill Gates, Melinda Gates. Melinda berkunjung ke Yogyakarta untuk menandatangani sebuah laboratorium yang meneliti bakteri Wolbachia dengan menggunakan nyamuk. Ia juga diketahui melakukan kunjungan ke sebuah rumah sakit.

Setelah melakukan kunjungan ia pun mencurahkan kesannya selama berada di Indonesia. Dikutip USA Today, Melinda mengungkapkan kekagumannya pada program Keluarga Berencana yang sukses digelar di Tanah Air.

Curahan akan kesan Melinda ini juga diunggah Bill Gates melalui akun Twitter-nya dengan keterangan, “Melinda berbincang dengan wanita dan anak gadis di Indonesia”. Posting-an Bill Gates yang menunjukkan keramahan Melinda ini telah di-retweet oleh netizen hingga lebih dari 600 kali.

“God bless you both for all you do for humanity!,” kata akun @HazmatTheCat.

“Your support is very valuable. Thank you,” komentar akun @vsemyyonov.