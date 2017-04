Jadwal Liga Inggris Dicari 20 Ribu Kali di Google Search

JAKARTA – Pertarungan-pertarungan panas Liga Inggris pada 5-6 April 2017 tampaknya sudah sangat ditunggu pencinta bola Indonesia. Terbukti, topik jadwal liga Inggris dicari lebih dari 20 ribu kali di Google Search.

Menurut catatan Google, topik ini mencapai puncaknya dalam sepekan pada 1 April. Namun pertarungan antara Chelsea vs Manchester City, Manchester United vs Everton, serta Arsenal vs West Ham United membuat netizen Indonesia penasaran.

Pencarian terbanyak mengenai topik ini terjadi di Maluku Utara, Aceh, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Topik lain yang tak kalah ramai antara lain adalah prediksi mu vs everton, jadwal liga inggris 5 april 2017, dan arsenal vs Manchester city.