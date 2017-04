Pemilihan Nama 'Oath' untuk

SAN FRANCISCO - AOL dan Yahoo! akan melebur menjadi satu perusahaan besar di bawah payung 'Oath'. Uniknya, pemilihan nama Oath oleh Verizon mendapatkan banyak cibiran netizen.

Menanggapi pemilihan Nama 'Oath' oleh Verizon, beberapa netizen menganggapnya sebagai salah satu langkah rebranding terburuk sepanjang sejarah industri teknologi.

"Salah satu kandidat untuk rebranding terburuk. Kombinasi AOL dan Yahoo! akan dinamai Oath," ujar netizen bernama Matthe Graham.

Netizen lainnya bernama Jason mengatakan bahwa Oath tidak mencerminkan sebuah keamanan yang ketat. Malahan, ia berencana menutup akun Yahoo! miliknya.

"Saatnya untuk menutup semua akun Yahoo!. Aku tidak percaya dengan nama Oath," ujarnya.

FAQ:

Q: Is "Oath" Yahoo or AOL?

A: Boath

Q: What will determine success?

A: Groawth

Q: What's the strategy

A: Build a competitive moath— Ashley Mayer ❄️ (@ashleymayer) April 4, 2017