Game Anyar 'Zelda' Bakal Dirilis dengan Standar Baru

TOKYO – Produser game 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' siap merilis seri terbaru dari game-nya. Game bergenre adventure dengan pemandangan terbuka menurutnya akan menjadi standar baru bagi ‘Zelda’.

Dalam sebuah pernyataan, Eiji Aonuma mengatakan bahwa untuk seri selanjutnya, game ini akan menggunakan konsep open-world.

"Saya pikir di masa depan, game dengan pemandangan terbuka akan menjadi standar baru bagi ‘Zelda’," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Nintendo meraup untung besar dengan perilisan 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'. Game tersebut dianggap berhasil menggabungkan elemen tradisional dengan modern.

Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai perilisan game baru dari ‘Zelda’. Demikian seperti dikutip dari Polygon, Kamis (6/4/2017).