Wah, Kamboja Ternyata Punya Tanaman dengan Bentuk Erotis

JAKARTA – Beberapa waktu lalu, hewan dengan bentuk seperti organ vital pria telah menjadi pembicaraan netizen Indonesia. Kali ini rupanya ada tanaman yang disebut mirip lagi dengan organ tersebut.

Netizen membagikan video dan foto-foto tumbuhan yang disebut ‘Pong Kdor Moha Tep’. Tanaman tersebut tumbuh di pegunungan Cardamon, Kamboja.

Namanya itu konon bermakna penis yang sudah disunat. Penduduk yang menemukan tanaman inilah yang pertama kali menganggap tanaman itu memiliki bentuk erotis.

Dalam bahasa Inggris, tanaman ini disebut sebagai Carnivorous Penis Plant. Dia merupakan tanaman karnivora yang memakan serangga dan protozoa yang kepalanya bisa membuka dan menutup untuk menjebak mangsa.

