Wow, Anak Ini Bisa Panjat Dinding ala Spiderman

JAKARTA – Setiap anak memiliki kemampuan dan bakat khusus tersendiri. Seperti anak berkebangsaan Persia yang satu ini. Anak laki-laki ini memiliki beberapa kemampuan, salah satunya memanjat dinding atau benda tinggi layaknya Spiderman.

Anak bernama Arat Hosseini ini memang dididik untuk menjadi seorang atlet oleh ayahnya. Selain itu, anak ini juga mampu mengangkat kakinya dengan keseimbangan yang hampir sempurna.

Video yang menunjukkan kemampuannya seperti Spiderman bahkan telah tayang hingga lebih dari 1,4 juta kali.

“Good luck sweetheart Masha Allah your so cute and strong,” kata akun baharajan.

“He's a Spiderman...haha,” komentar netizen fathul_bari2013.