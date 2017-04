Resmi Dirilis, Single Harry Styles Ngetren di Jagat Maya

JAKARTA – Pentolan boyband One Direction merilis single bertajuk ‘Sign of the Times’. Hal tersebut untuk pertamakalinya Harry Styles merilis lagu solo.

Lagu anyar ini pun mendapat sambutan dari netizen jagat maya. Judul dari single personel One Direction ini bahkan menjadi top trending di jajaran microblogging Twitter.

Sebelumnya dikabarkan bahwa One Direction mengumumkan jika mereka akan vakum sehingga para personel boyband ini memutuskan untuk berkarier solo.

“#SignOfTheTimes i love the lyrics so much,” kata akun @Fifitheminion.

“Can't stop listening to #signofthetimes,” komentar akun

@mcgill_kayleigh.

Netizen @VERSACEPOT juga berkomentar dengan mengatakan “Soon as Harry released his song, everybody came together like #SignOfTheTimes,”.