R2-D2 hingga Robocop, Robot-Robot Populer di Film Sci-fi

JAKARTA – Albert Einstein menyebutkan bahwa imajinasi jauh lebih penting dari pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan bersifat terbatas sedang imajinasi tak memiliki batas apa pun.

Hal tersebut telah terbukti dari berbagai karya fiksi yang akhirnya menginspirasi perkembangan teknologi. Film scientific fiction yang terbaru seperti ‘The Martian’ telah menginspirasi Badan Antariksa Amerika (NASA) untuk menanam kentang di tanah yang mirip dengan tanah Mars.

Namun sebelumnya, film-film seperti ‘Star Wars’, ‘Terminator’ hingga ‘RoboCop’ juga menjadi sumber inspirasi pembangunan robot. Untuk mengenal lebih dekat robot-robot di film fantasi sains, berikut ini deretan karakter robot paling tekenal di film, seperti disitat dari Filmsite, Jumat(7/4/2017).

Sonny (I, Robot)

Sonny adalah salah satu karakter utama di film ‘I, Robot’. Sonny yang merupakan modifikasi dari robot NS-5 ini memainkan tokoh protagonis di film ini.

R2-D2 (Star Wars)

Bagi Anda penggemar franchise ‘Star Wars’ pasti tidak asing dengan robot R2-D2. Ia dikenal karena sifatnya yang berani dan cerdik saat menyelamatkan para karakter ‘Star Wars’ lainnya.

T-800 (Terminator)

T-800 adalah sebuah robot terkenal yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger. Robot ini merupakan serangkaian produk yang dibuat oleh Skynet untuk keperluan militer.

The Tin Man (The Wizard of Oz)

Robot baik hati ini sangat digemari oleh anak-anak karena sifatnya yang baik hati. Ia sering membantu Dorothy dalam melawan penyihir jahat.

RoboCop

Robot polisi ini merupakan legenda pada periode 90-an. Ia dianggap sebagai simbol kebaikan dalam melawan kejahatan.