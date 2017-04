Kemenangan Everton atas Leicester City Banyak Dicari Netizen

LIVERPOOL - Everton berhasil meraih poin penuh dalam laga melawan Leicester City. The Toffees –julukan Everton– sukses mengandaskan perlawanan Leicester dengan skor 4-2 di Goodison Park.

Kemenangan ini menjadi bekal yang baik bagi Everton untuk mengarungi laga sisa Liga Inggris. Sementara, kekalahan ini menjadi pukulan bagi Leicester karena memutus rekor lima kemenangan beruntun.

Kemenangan ini juga membuat heboh media sosial. Di laman Google Trends, pertandingan tersebut menghasilkan lebih dari 5 ribu pencarian.

Everton's last seven #PL games at Goodison Park:



3-0

4-0

6-3

2-0

3-0

4-0

4-2



7 wins

26 goals

