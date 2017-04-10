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Kemenangan Vinales di MotoGP Banyak Dicari Netizen

Kemenangan Vinales di MotoGP Banyak Dicari Netizen

(foto: AFP)

Aditya Gema Pratomo
Jurnalis
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BUENOS AIRES - Banyak kejutan yang terjadi dalam gelaran MotoGP 2017. Pada seri kedua di Sirkuit Termas de Rio Hondo, rider Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, berhasil merebut posisi pertama.

Sementara itu, posisi kedua berhasil diduduki oleh Valentino Rossi. Kini, Rossi berhasil meraih 36 poin di papan klasemen. Selanjutnya, posisi ketiga ditempati oleh pembalap Ducati Corse, Andrea Dovizioso.

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Hasil MotoGP Argentina juga turut menjadi topik pembicaraan hangat di netizen. Banyak penggemar yang mengucapkan selamat kepada Vinales dan Rossi.

 


"Vale baru saja mencetak sejarah di MotoGP Argentina. Inilah kenapa aku cinta saya!" ujar @nanantika.

(kem)
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