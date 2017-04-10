Kemenangan Vinales di MotoGP Banyak Dicari Netizen

BUENOS AIRES - Banyak kejutan yang terjadi dalam gelaran MotoGP 2017. Pada seri kedua di Sirkuit Termas de Rio Hondo, rider Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, berhasil merebut posisi pertama.
Sementara itu, posisi kedua berhasil diduduki oleh Valentino Rossi. Kini, Rossi berhasil meraih 36 poin di papan klasemen. Selanjutnya, posisi ketiga ditempati oleh pembalap Ducati Corse, Andrea Dovizioso.
Hasil MotoGP Argentina juga turut menjadi topik pembicaraan hangat di netizen. Banyak penggemar yang mengucapkan selamat kepada Vinales dan Rossi.
Yeyeyeee 2nd my turtle old 🐢 @ValeYellow46 #VR46 #MotoGP #motogpt7 pic.twitter.com/j8H5PewfTu— Nana aditya46 (@nanaemot) April 9, 2017
"Vale baru saja mencetak sejarah di MotoGP Argentina. Inilah kenapa aku cinta saya!" ujar @nanantika.
Kocak, saat Jokowi Ditanya Netizen Soal Hokage Ke-8 'Naruto'
Google Disebut Gelontorkan Dana USD880 Juta untuk Divisi Layar LG
Dicanangkan Pindah, Topik 'Ibu Kota' Diperbincangkan Netizen