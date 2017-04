Blizzard Sematkan 'Mastery Taunts' ke 'Heroes Of The Storm'

CALIFORNIA - Blizzard mengumumkan fitur baru dalam bentuk ‘Mastery Taunts’ ke dalam ‘Heroes of the Storm’. Tauting bukan merupakan hal di game ‘Heroes of the Storm’, tetapi dengan Mastery Taunts, Blizzard ingin menggunakannya untuk mengganti master skins.

"Setiap kali Anda mengeluarkan taunt in-game menggunakan hero yang mencapai level 15 atau lebih tinggi, yang setara dengan tingkat 10 dalam sistem perkembangan sebelumnya, pahlawan itu sekarang akan menampilkan vistual efek ‘mastery’ unik," kata Blizzard, yang dikutip dari Ubergizmo, Senin (10/4/2017).

“Visual efek mereka akan berlanjut ke beberapa tingkatan, menjadi lebih epik karena hero Anda mencapai ketinggian baru dalam sistem kemajuan," lanjutnya.

Fitur baru ini merupakan bagian dari update ‘Heroes of the Storm’ 2.0 yang Blizzard rencanakan. Update tersebut mungkin memiliki waktu sebelum perubahan bisa dilihat.