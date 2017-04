Niantic Rilis Fitur Anyar Pokemon Go

CALIFORNIA – Gamer permainan Pokemon Go mendapat kabar bahagia. Pengembang game ini, Niantic memungkinkan penggunanya untuk bermain secara multiplayer. Fitur ini akan dirilis dalam waktu dekat.

“Ketika musim panas tiba di belahan utara Bumi, pemain bisa menyambut pengalaman memainkan gameplay sosial kooperatif baru di 'Pokemon Go' yang akan memberikan trainer alasan baru dan menyenangkan untuk kembali ke sinar matahari,” demikian keterangan Niantic selama acara pekan lalu dikutip Phone Arena, Senin (10/4/2017).

Sekadar informasi, 'Pokemon Go' belum lama ini menerima penghargaan dari IGN sebagai Mobile Game of the Year dan BBC Radio juga memahkotai game ini sebagai 'Best Game of 2017'.

Game ini disebut-sebut masih banyak digandrungi oleh penggunanya. Niantic menyebutkan bahwa Pokemon Go masih dimainkan oleh 65 juta gamer di seluruh dunia.