173 Hari di Luar Angkasa, Astronot NASA Kembali ke Bumi

WASHINGTON - Setelah melewati 173 hari, Shane Kimbrough dan kosmonot Rusia, Sergey Ryzhikov serta Andrey Borisenko akhirnya kembali dari Stasiun Luar Angkasa Internasional pada Senin (10/4/2017). Mereka dijadwalkan meninggalkan ISS dengan kapsul Soyuz, dan kemudian melakukan perjalanan 3,5 jam ke permukaan Bumi.

Para astronot akan memasuki Soyuz sekira 12:40 ET besok dan kemudian lepas dari dok pada 03:57 ET.

Dikutip dari Theverge, ketiga astronot tersebut diluncurkan pada Oktober tahun lalu. Ini adalah misi kedua ke ISS untuk Kimbrough dan Borisenko serta yang pertama kali bagi Ryzhikov. Selama misi, Kimbrough melakukan tiga kali berjalan di antariksa untuk menukar baterai dan memperbaiki ISS. Ini adalah perjalanan keenam selama karirnya.

Dengan kru diatur untuk berangkat besok, menandakan bahwa ada seorang komandan baru di ISS. Pagi ini, Kimbrough menyerahkan perintah dari ISS untuk astronot NASA Peggy Whitson, yang telah berada di stasiun luar angkasa sejak November.

Bukan pertama kalinya Peggy melakukan perjalanan ini, ketika ia membuat sejarah pada 2008. Ia pernah menjadi komandan permepuan pertama ISS, dan saat ini ia membuat sejarah pertama lagi dengan dua kali menjadi wanita pertama yang memegang kendali stasiun.

Setelah undocking sekira 04:00 ET pada Senin, mereka akan tinggal di orbit selama beberapa jam. Kemudian pada 6:28 ET, kapsul Soyuz akan dipanaskan untuk mengambil kendaraan menuju ke Bumi. Kapsul Soyuz dijadwalkan mendarat sekira satu jam kemudian pukul 07:21 ET di Kazakhstan.