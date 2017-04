Doa Netizen untuk Novel Baswedan Mengalir di Medsos

JAKARTA – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mengalami insiden disiram air keras pada Selasa (11/4/2017). Insiden ini terjadi usai Novel melaksanakan ibadah Salat Subuh di masjid yang berjarak tak jauh dari kediamannya.

Novel kini tengah dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berdasarkan informasi dari adik Novel, Taufik Baswedan, pelaku dari insiden tersebut berjumlah dua orang. Namun, identitas keduanya belum diketahui.

Kabar ini menyedot perhatian netizen Tanah Air. Melalui akun Twitter-nya, netizen berbondong-bondong mendoakan penyidik KPK itu.

Nama Novel Baswedan pun kini bertengger di jajaran trending topic Twitter. Tweet dengan topik ini bahkan tercatat lebih dari 21 ribu.

“Get well soon pak Novel Baswedan, dan smoga lekas ditangkap pelaku agar tahu siapa dalang di belakangnya... Amin,” kata akun @Dionners_Im.

“Tetap semangat untuk Novel Baswedan. Semoga lekas sembuh,” ujar akun @wilbert_ananta.

Netizen @Bigbangjoe juga mendoakan dengan mengatakan, “semoga Novel Baswedan cepat pulih. Maju terus KPK! #DukungNovel #DukungKPK.”