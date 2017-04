Seret Penumpang Keluar Pesawat, United Airlines Gegerkan Netizen

JAKARTA – Jasa layanan penerbangan asal Amerika Serikat, United Airlines, menjadi salah satu trending topic di jejaring sosial Twitter. Seperti diketahui, maskapai penerbangan ini menyeret penumpangnya yang sudah duduk di kursi pesawat bertujuan ke Louisville.

Hal tersebut dilakukan karena beberapa staf maskapai harus diterbangkan. Mulanya United Airlines meminta penumpang secara sukarela untuk turun dari pesawat dan melakukan penggantian terbang esok hari. Namun, tak ada penumpang yang bersedia sehingga United Airlines memutuskan untuk memilih penumpang secara acak.

Beberapa penumpang bersedia menerima keputusan dari manajemen United Airlines. Namun satu penumpang berprofesi sebagai dokter menolak permintaan manajemen karena harus bekerja di rumah sakit esok hari. Dengan terpaksa, petugas keamanan masuk ke kabin pesawat dan menyeret pria tersebut.

Pria itu bahkan terluka dan berdarah akibat terbentur lengan kursi pesawat.

CEO United Airlines telah mengungkapkan permintaan maafnya melalui akun perusahaan namun dibalas kecaman oleh netizen yang geram dengan sikap perusahaan.

“United airlines dr dulu sih gak beres. Konon katanya maskapai amerika tidak se-bersahabat maskapai asia. Tp gak gitu juga sih...,” komentar akun @citrusland.

“Bisa ya, penumpang udah duduk anteng di pesawat diseret2 kayak gt, gila ini united airlines -_-" ujar netizen @RahayuMike.

https://twitter.com/united">@united how about you fucking apologize for having a paying costumer beaten to the point out bleeding out of his mouth. wtf is wrong with u— Dyro (@Dyro) https://twitter.com/Dyro/status/851629683150082048">11 April 2017