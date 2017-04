Peta Baru Battlefield 1 Tampilkan Peperangan Malam

CALIFORNIA - Gamer Battlefield 1 bisa mencicipi peta baru yang disediakan oleh developer pada Juni tahun ini. Dalam sebuah gambar yang beredar di internet, peta baru itu tampak memperlihatkan suasana peperangan di malam hari.

"Karena kegelapan jatuh di atas medan perang berlumpur di sekitar Malmaison dan Soupir, baterai Prancis dan Jerman bersiap untuk sekali lagi mendukung pasukan mereka di tanah yang diperebutkan," tulis sebuah keterangan, seperti dilansir Vg247, Selasa (11/4/2017).

Kabarnya, peta Nivelle Nights dirilis Juni untuk anggota Premium. Nivelle Nights bukan bagian dari ekspansi game yang akan datang, yang mungkin mengecewakan sebagian gamer.

Informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan, DICE mengumumkan bahwa pihaknya menghadirkan empat varian senjata baru yang tersedia pada server Battlefield 1 CTE. Varian senjata itu kabarnya disediakan untuk empat kelas utama.

Varian senjata baru ini hadir dengan persyaratan yang harus di-unlock, mirip dengan senjata DLC di ekspansi They Shall Not Pass. Gamer perlu mencapai level 10 untuk setiap senjata.