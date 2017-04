Menjajal Horizon Zero Dawn, Game dengan Grafis Gokil

JAKARTA – Pertama kali ketika disk Bluray dimasukkan dan memulai Horizon Zero Dawn, Anda langsung disambut dengan grafis yang gokil dan mendorong “kekuatan” PS4 hingga maksimal. Sebelum lebih jauh membahas mengenai game ini, ada baiknya Anda mengetahui apa itu game Horizon Zero Dawn.

Horizone Zero Dawn adalah video games terbaru hasil karya pengembang Guerrilla Games dan dipublikasikan oleh Sony Interactive Entertainment yang berarti game ini memiliki logo di sampul depannya yang bertuliskan “Only on Playstation”. Sekadar informasi, Guerrilla Games sebelumnya terkenal sebagai pengembang yang menciptakan game seri bergenre First Person Shooter, Killzone (PS2,PS3,PS4).

Percaya atau tidak, pengembangan game ini membutuhkan waktu enam tahun hingga siap dimainkan oleh para gamer. Proyek pengembangan Horizon Zero Dawn dimulai pada 2011 dan di saat yang sama Guerrilla Games juga terus berkutat dalam pengembangan game Killzone Shadow Fall yang dirilis berdekatan dengan penjualan perdana konsol PS4.

Menggunakan engine yang sama dengan Killzone Shadow Fall yaitu Decima Engine, terciptalah Horizon Zero Dawn yang dirilis pada 28 Februari 2017. Game ini ceritanya berpusat mengenai seorang perempuan bernama Aloy yang berada di dunia yang dipenuhi robot berbentuk hewan.

Namun Aloy bukanlah orang biasa, ia sejak kecil sudah dilatih sebagai pemburu yang pandai menggunakan panah serta tombak. Dua skill ini merupakan dasar kemampuan Aloy yang akan terus berkembang.

Dalam game open world ini, gamer diharuskan menggunakan berbagai taktik untuk merobohkan robot-robot yang berukuran kecil hingga berukuran besar bak dinosaurus. Sehingga taktik stealth sangat disarankan untuk game ini.

Bila berbicara mengenai grafik, maka Okezone bisa mengklaim bahwa Horizon Zero Dawn adalah salah satu game dengan grafik terindah yang dirilis untuk konsol PS4. Pasalnya dari mulai physic hingga gerakan Aloy bisa dikatakan sangat realistis.

Satu detail yang perlu menjadi catatan adalah ketika Aloy berlari cukup jauh maka efek kelelahan sesaat akan dimunculkan seperti ia menghembuskan napas dari mulutnya seperti orang ngos-ngosan.

Lalu gerakan rambut Aloy yang terlihat alami ketika tertiup angin atau ketika sedang berlari, ini juga merupakan salah satu hal yang patut dipuji dari Decima Engine buatan Guerilla Games. Ini mungkin hal yang sepele namun dalam ranah dunia games, hal seperti ini termasuk pencapaian yang cukup tinggi.

Selain itu, open world dari Horizon Zero Dawn tidak akan membuat gamer bosan. Pasalnya banyak side quest serta aktivitas yang membuat gamer dapat menghabiskan waktu puluhan jam untuk menikmati reruntuhan kota yang saat ini sudah dipenuhi tanaman dan robot-robot yang ganas.

Sistem looting adalah suatu hal yang penting dilakukan dalam game ini. Sebab untuk membuat anak panah, barter, hingga membuat bom dan obat, dibutuhkan berbagai hal yang gamer temukan di alam liar. Khususnya adalah bagian mekanik robot-robot dalam game ini karena mereka akan menjatuhkan berbagai sparepart-nya yang gamer butuhkan.

Salah satu skill yang nantinya gamer dapatkan ketika leveling adalah kemampuan Aloy untuk meretas robot-robot di alam liar. Robot yang diretas nantinya akan melindungi gamer dari serangan robot lain hingga menjadi tunggangan untuk menjelajahi alam Horizon Zero Dawn.

Namun ada istilah “tak ada gading yang tak retak”. Bila ada yang perlu dikritik dari game ini adalah seringnya muncul dialog yang canggung antara para NPC dengan Aloy. Sejauh ini hanya itu saja yang Okezone rasa sedikit menurunkan penilaian dari Horizone Zero Dawn.

Namun selain itu, review dari game ini sangat positif dan Horizon Zero Dawn patut menjadi salah satu calon Game of the Year di 2017. Jika boleh menilai, setelah menamatkan game ini selama 30 jam (ditambah side quest dan berbagai aktivitas lainnya) maka game ini memiliki skor 9,5.