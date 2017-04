Iklan Ini Sengaja Dirancang untuk Bangunkan Google Assistant

MOUNTAIN VIEW – Beberapa pekan silam, Google terpaksa harus mengakui bahwa Assistant memiliki kelemahan yang mudah dilihat. Asisten virtual tersebut tak sengaja aktif ketika sebuah iklan di TV mengatakan ‘OK Google’. Artinya, Assistant tak bisa membedakan suara pemiliknya.

Hal itu kini dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan makanan cepat saji. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa durasi iklan yang terlalu singkat tak akan cukup untuk menjelaskan produknya. Untuk itu, dia menyebut ‘OK Google’ meminta Assistant menjelaskannya.

Kendati demikian, iklan ini sebenarnya tidak akan berpengaruh pada perangkat Android yang telah menyalakan Trusted Voice. Sayangnya, mereka yang belum mengaktifkan fitur ini di ponselnya atau memiliki Google Home yang tidak memiliki fitur Trusted Voice, maka akan aktif.

Meski iklan ini sebenarnya cerdas, Google tampaknya tidak senang dengannya. Google telah menonaktifkan perintah suara dan tidak bisa lagi digunakan ketika iklan ditayangkan.

