Misteri Kadal di Mars Akhirnya Terkuak

CALIFORNIA - Situs ufosightingsdaily.com membagikan gambar yang diambil rover Curiosity, droid penjelajah Planet Mars. Situs itu mengatakan gambar yang diambil dari Curiosity itu menunjukkan kadal alien yang berada di kendaraan.

Dalam sebuah artikel berjudul ‘Lizard Crawling On @NASA Mars Rover This Week, March 2017’, editor situs Scott C Waring mengatakan, "Kadal kecil ini memegang erat-erat kamera C Curiosity. Hewan itu terlihat seperti kadal dengan sirip tinggi ke belakang, seperti salah satu jenis dinosauraus di Bumi, hanya saja ini jauh lebih kecil.”

Ia mengklaim di gambar lain yang dimabil oleh rover pada 10 menit kemudian, makhluk mirip kadal itu melompat, "Dia menambahkan bahwa foto sebelum dan setelah sekira 10 menit sehingga cukup bagi hewan untuk merangkak ke lokasi baru di sisi lain dari lengan kamera.”

"Ini adalah 100% bukti nyata bahwa kehidupan asing, meskipun kecil memang ada di Mars dan pada saat ini ada di rover Mars," lanjutnya seperti dikutip Express.co.uk, Minggu (15/4/2017).

Akan tetapi, Waring yang yakin Mars ditinggali oleh hewan mirip yang dijumpai di Bumi dan alien humanoid itu meninggalkan wajah marah setelah rekan peneliti UFO memeriksa klaimnya.

Skeptis mencela klaim Waring bahwa kadal merupakan 100% bukti kehidupan asing di Mars. Mick West, administrator Metabunk.org, sebuah website yang menyelidiki dan mengekspos tipuan UFO dan penampakan alien menyimpulkan, dugaan kadal itu hanyalah sebuah perangkat penghilang debut di ujung rover.

Untuk lebih meyakinkan, ia memberikan close up gambar alat di tempat pada rover dibandingkan dengan kadal di posting Waring dan mereka sama persis. West mengatakan, itu kasus lain dari pareidolia, sebuah fenomena ketika trik otak mata dalam melihat benda-benda asing seperti wajah atau hewan dalam tekstur atau pola.

"Sebuah contoh lucu dari pareidolia, poster Youtube mengaku telah melihat kadal melompat ke Rover Curiosity Mars. Bahkan apa yang ia lihat merupakan tool penghilang debu," tulis West.

Sementara menurut, Scott Brando, sesama skeptis penyelidik UFO mengatakan, kasus itu kini telah resmi terbantah.