Pemain Pokemon Go Diklaim Lebih Positif dan Ramah

CALIFORNIA - Menurut studi terbaru, memainkan Pokemon Go memungkinkan Anda menjadi orang yang lebih ramah. Penelitian tersebut melibatkan 400 orang.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di University of Wisconsin Madison, disurvei sebanyak 400 orang, di mana mereka ditanyakan pertanyaan mendalam tentang kehidupan pribadi. Penelitian yang diterbitkan Journal of Media Psychology, dilansir dari Gamerant, Sabtu (15/4/2017), di mulai pada Juli, yang berarti itu tidak lama berlangsung setelah rilis awal Pokemon Go.

Peserta survei diminta menjawab pertanyaan tentang kehidupan sosial dan emosional mereka, serta tingkat aktivitas fisik, sebelum berlanjut ke topik Pokemon. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemain Pokemon Go lebih cenderung bermain sambil berolahraga dan juga mengalami lebih banyak emosi positif dan kenangan.

Perkembangan lain yang menarik datang dari studi ini adalah fakta bahwa dari 400 peserta yang disurvei, lebih dari 40 persen mereka menggemari Pokemon Go. Mengingat bahwa kelompok sampel tidak ditujukan untuk pemain Pokemon dengan cara apapun, ini benar-benar menunjukan betapa populer permainan itu di awal.

Selain Pokemon Go, dalam Eggstravaganza Easter yang baru saja dimulai, terdapat jenis-jenis permainan yang diminati pengunjung salah satunya menangkap 500 Magikrap. Melihat hal itu, bagaimanapun Pokemon Go masih tetap memiliki penggemar yang cukup banyak.