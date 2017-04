NASA Temukan Planet Mirip Tatooine di Film Star Wars

JAKARTA - Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) menemukan Planet Kepler 35 yang mirip dengan Planet Tatooine di Film Star Wars.

Planet tersebut mirip dengan Bumi itu digambarkan terletak di Outer Rim, sebuah wilayah galaksi jauh dari inti. Tatooine memiliki tiga bulan yakni Ghomrassen, Guermessa dan Chenini, serta mengorbit dua matahari yang diberi nama Tatoo I dan Tatoo II. Hampir mirip dengan Tatooine, Planet Kepler 35 ini memiliki sistem bintang ganda.

"Ini berarti bahwa sistem bintang ganda adalah kandidat yang sangat baik untuk menjadi planet layak huni, meskipun variasi yang besar dalam jumlah planet hipotesis cahaya bintang dalam sistem tersebut akan menerima," ungkap Max Popp, dari Princeton University and the Max Planck Institute of Meteorology, dikutip dari Cnet.

Popp dan postdoctoral scholar Siegfried Eggl dari Caltech dan NASA's Jet Propulsion Laboratory membawa sebuah sampel air dari planet Kepler 35 untuk diteliti. Tidak hanya itu, tim juga masih meneliti iklim di sana.

Hasilnya, mereka menemukan bahwa jika planet berada di tepi zona layak huni itu terjadi perubahan suhu yang cukup besar sepanjang tahun. Akan tetapi, pengorbitan harus lebih dekat ke bintang dalam sistem, dengan begitu cuaca akan tetap stabil.

"Penelitian kami dimotivasi oleh fakta bahwa mencari planet berpotensi dihuni membutuhkan banyak usaha. Kami menunjukkan bahwa hal itu layak menargetkan sistem bintang ganda," jelas Eggl.