Ucapan Selamat Paskah dari Bos Apple dan Facebook

JAKARTA – Umat Kristen di seluruh dunia tengah merayakan Hari Raya Paskah pada 16 April 2017. Ucapan selamat pun diberikan oleh bos perusahaan teknologi besar dunia seperti Apple dan Facebook.

CEO Apple Tim Cook melalui akun Twitter-nya mem-posting mengenai perayaan paskah. “Di musim baru dan harapan ini, Selamat Paskah dan semoga kedamaian bersama semua orang di mana saja,” tulisnya.

In this season of renewal and hope, Happy Easter and wishes of peace for people everywhere.— Tim Cook (@tim_cook) https://twitter.com/tim_cook/status/853587655161896961">April 16, 2017