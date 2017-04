Pria Ini Sebut Dirinya Mirip Barbie 'Belle' yang Viral di Medsos

JAKARTA – Saat film live action ‘Beauty and The Beast’ mulai tayang di seluruh dunia, foto Barbie yang menggunakan dress kuning mirip Belle telah beredar di Indonesia. Foto itu menjadi meme karena tidak proporsional dan sama sekali tidak mirip Emma Watson yang memerankan karakter Belle.

Kendati demikian, foto itu rupanya malah mirip dengan wajah seorang pria. Pria dengan akun Twitter @dave_thompson tersebut bertanya mengapa wajah boneka tersebut malah mirip dirinya.

Hey https://twitter.com/Disney">@disney why does this Belle doll look exactly like me https://t.co/gBULAclZZG">pic.twitter.com/gBULAclZZG— Dave Thomason (@dave_thomason) https://twitter.com/dave_thomason/status/852363070294835201">April 13, 2017