Dibanding Penjualan Konsol Lainnya, Switch Lebih Cepat Ludes?

TOKYO – Nintendo merilis informasi yang menyatakan bahwa konsol Switch telah terjual lebih cepat pada bulan peluncurannya. Penjualan Switch juga diklaim menjadi konsol yang lebih cepat ludes dibanding lainnya dalam sejarah Nintendo.

Berdasarkan data yang dirilis NPD Group yang melacak penjulan Switch di Amerika Serikat (AS), Nintendo menyatakan bahwa Switch terjual lebih dari 906 ribu unit. Angka ini tercatat terus meningkat pada bulan peluncuran Switch, yakni Maret.

Nintendo bahkan mengklaim bahwa penjualan itu menjadikan Switch salah satu sistem video game yang paling cepat terjual sepanjang masa.

Selain itu, Nintendo juga mengungkapkan bahwa ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ telah terjual lebih dari 1,3 juta unit. Data tersebut termasuk dari total game di lebih dari 925 ribu unit Switch yang terjual dan hampir 460 ribu unit Wii U yang terjual.

Nintendo juga akan memaparkan perhitungan penuh penjualan Switch di seluruh dunia dan informasi keuangan lainnya pada 27 April. Demikian seperti dilansir Ubergizmo, Senin (17/4/2017).