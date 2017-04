Ramai di YouTube, Jerapah Melahirkan di New York

NEW YORK - Setelah melewati minggu tegang, jerapah bernama April akhirnya melahirkan pada Sabtu, 15 April 2017 di Kebun Binatang New York. Hal tersebut tentu dinantikan publik.

Ratusan ribu orang bergembira menyambut kelahiran satu bayi jantan dari jerapah tersebut. Mereka memantau siaran langsung kelahiran bayi jerapah itu melalui telepon seluler.

April memang diperkirakan akan melahirkan pada Januari atau Februari di Animal Adventure Park di Harpursville, di barat New York. Hamil sedikitnya selama 16 bulan, dibanding dengan masa kehamilan 15 bulan.

Ketika kebun binatang itu menyediakan tayangan langsung di YouTube pada Februari, persalinan tersebut disambut gembira oleh ratusan ribu orang.

Laman YouTube pada Sabtu lalu menunjukan April berusaha keras untuk melahirkan anak pertamanya dengan posisi berdiri. Anak April lahir setinggi 1,83 meter dan berat sekira 68kg, kemudian tampak berdiri di sisi induknya.

Pejabat kebun binatang kemudian mengumumkan di akun Twitter bahwa anak jerapah tersebut berjenis jantan dan mereka juga memasang foto bersama induknya dengan pesan berisi, "Semua berjalan baik". Pihak kebun binatang itu berencana mengadakan kontes untuk memberi nama bayi jerapah itu.

Digolongkan sebagai hewan rentan oleh International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species pada 2016, jerapah adalah hewan mamalia yang tertinggi di dunia. Spesies ini biasanya ditemukan di kawasan padang rumput kering di Sub Sahara Afrika. Demikian dikutip dari Reuters, Senin (17/4/2017).