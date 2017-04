Studi: Minta Bantuan Orang Lain untuk Tentukan Foto Profil Anda

SYDNEY – Setiap pemilik media sosial selalu diminta untuk memasang foto sebagai representasi diri di sebuah platform. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa Anda sebaiknya meminta bantuan orang lain untuk menentukan mana foto terbaik sebagai representasi diri.

Studi dari University of New South Wales diterbitkan dalam ‘Cognitive Research: Principles and Implications’. Studi ini diikuti peserta yang mengambil foto profil dan akan digunakan untuk situs jejaring sosial, situs jaringan profesional, atau situs kencan.

Kemudian mereka diminta untuk memilih mana yang paling mungkin dan yang tidak mungkin digunakan, serta menilai masing-masing foto atas daya tarik, kepercayaan, dominasi, kompetensi, dan keyakinan. Peserta kemudian harus melakukan hal yang sama untuk satu set gambar milik orang lain.

Para peneliti menemukan bahwa gambar yang dipilih oleh orang lain membuat kesan pertama yang jauh lebih baik dibanding gambar yang dipilih oleh individu itu sendiri.

David White, penulis utama studi tersebut menunjukkan kecenderungan memilih gambar diri sendiri yang menekankan daya tarik fisik. Itu memang baik dan bagus untuk beberapa situasi, tapi tidak selalu berkualitas. Lebih baik tampil kompeten dan percaya diri di situs seperti LinkedIn atau situs kencan seperti Tinder.

Penelitian ini dilakukan dengan orang lain, bukan teman maupun keluarga. Sehingga mereka tidak yakin bagaimana orang-orang yang dekat secara efektif dapat memilih foto profil yang lebih baik. Demikian dikutip dari Lifehacker, Senin (17/4/2017).