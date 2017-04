Tak Terima Tombol Bixby Dimodifikasi, Samsung Rilis Update Blokir

SEOUL – Samsung tampaknya geram pada pengguna yang mengalihkan fungsi tombol Bixby pada perangkat Galaxy S8. Seperti diketahui, asisten pribadi milik Samsung ini tak dirilis berbarengan dengan flagship Samsung itu.

Namun belum lama ini ditemukan bahwa berkat aplikasi pihak ketiga, pengguna dapat mengalihkan fungsi tombol Bixby untuk hal lain. Hal tersebut menunjukkan jika tombol itu tak digunakan untuk Bixby, maka dapat digunakan untuk Google Assistan atau aplikasi lain.

Tak terima dengan temuan itu, Samsung merilis update OTA yang diatur untuk memblokir modifikasi tombol, sehingga tombol itu akan kembali berfungsi khusus untuk Bixby.

Samsung memberikan konfirmasi melalui sebuah posting-an di Twitter “Itu mengeksploitasi sistem kami. Kami tidak percaya hal itu bisa terjadi, tapi kami secara resmi tidak mendukung hal tersebut,” bunyi cuitan Philip Berne yang bekerja di Samsung Amerika Serikat.

@geoff5093 @Lostatsea1923 @One3OneKing @droid_life It was exploiting a system-level behavior. That behavior has been changed. Can't say it will never happen, but we won't officially support.— Philip Berne (@philipberne) 17 April 2017