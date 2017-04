Wow, Ilmuwan Klaim Temukan Kerang Aneh Menyerupai Alien

MANILA - Berada di wilayah teluk Filipina, para ilmuwan menemukan cacing yang tubuhnya mirip seperti kerang. Kuphus Polythalamia hidup di dalam sebuah tempurung panjang, di mana ia mengonsumsi bahan kimia berbahaya di laguna berlumpur.

Studi yang diterbitkan dalam Proceedings di National Academy of Sciences adalah yang pertama untuk menggambarkan hewan lumpur itu. Penelitian dipimpin oleh para ilmuwan dari University of Utah, Northeastern University, University of the Philippines, Sultan Kudarat State University, dan Drexel University.

Margo Haygood, serorang profesor kimia obat di University of utah, dan rekan-rekannya mengetahui makhluk tersebut telah tertangkap kamera yang terlihat di film dokumenter. Hewan itu sedang menyembur keluar dari dasar laut berlumpur di teluk Filipina dangkal.

Setelah mengambil lima spesies, para ilmuwan membawa ke lab lalu membedah cangkang raksasa Kuphus, dan perlahan-lahan isi hitam bertinta keluar dengan berbalut lendir.

"Itu adalah sensasi, sebagian karena kami telah merindukan untuk menemukan spesies tersebut begitu lama, dan sebagian lagi karena hewan ini begitu aneh," kata Haygood dikutip dari Gizmodo, Selasa (18/4/2017).

Sepertinya hewan ini termasuk dengan kelompok kerang asin dengan tubuh panjang dan lembut. Kuphus raksasa memakan bakteri yang dihasilkan dari lumpur. Lumpur yang kaya akan organik menghasilkan sulfida yang berbau seperti telur busuk, asap ini dapat membuat sakit pernapasan pada manusia.