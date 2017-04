Nintendo Rilis Trailer Game Mario Kart 8 Deluxe

TOKYO - Nintendo telah merilis trailer game Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe ditetapkan untuk rilis pada 28 April.

Rilis 28 April, berarti gamer sudah bisa mencicipi permainan itu pekan depan. Game tersebut kabarnya meluncur untuk Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe pada dasarnya adalah versi yang disempurnakan dari hasil Mario Kart 8 untuk Wii U. Bagi mereka yang bertanya-tanya tentang permainan, Nintendo baru-baru ini menerbitkan sebuah video di YouTube, sehingga gamer bisa menilai apa yang diharapkan dari Mario Kart 8.

Dengan game The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan konsol. Game Mario Kart 8 Deluxe juga diharapkan memiliki efek yang sama untuk penjualan maupun popularitas. Demikian dilansir dari Ubergizmo, Rabu (19/4/2017).