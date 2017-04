Permudah Update Aplikasi, Google Rombak UI Play Store

MOUNTAIN VIEW - Google telah mendorong beberapa perubahan halus dan kecil di Google Play Store. Meskipun tak menambahkan fitur baru, ia memperbaiki user interface (UI) pada layanannya.

Disitat dari Phone Arena, Kamis (20/4/2017), bukannya mengarahkan daftar aplikasi tertentu Play Store ke tap ‘Update’, Anda sekarang bisa membuka tap ‘Update’ dan mengklik tombol yang sesuai tanpa membuka listing aplikasi.

Hal tersebut terjadi karena update baru memisahkan daftar aplikasi terinstal dari daftar yang menunggu untuk diperbarui. Dengan tab Installed, Anda bisa memilih agar aplikasi Anda tercantum di aplikasi berdasarkan abjad, last update, last used, dan ukuran.

Google telah melakukan pekerjaan bagus dengan Google Play Store belakangan ini. Bahkan, perubahan UI baru-baru ini bisa menghemat waktu pembaruan dan membuat lebih cepat mendapatkan aplikasi diperbarui.