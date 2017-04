Trik Penggunaan Facebook yang Perlu Diketahui (2-Habis)

JAKARTA – Hampir semua orang memiliki media sosial untuk berbagai keperluan, salah satunya media sosial Facebook. Setiap media sosial memiliki beragam fitur yang perlu kamu ketahui termasuk Facebook.

Berikut ini beberapa trik dalam penggunaan Facebook yang perlu kamu ketahui. Demikian seperti dinukil dari laman Gadgets Now. Apa saja?

Review Logins

Jika Anda sering menggunakan Facebook, mungkin Anda akan keluar dengan menggunakan beberapa perangkat. Namun perangkat tersebut bisa mengenai Facebook Anda jika melakukan sedikit tips ini yakni dengan mengecek setting-security-where you’re logged in.

On This Day

Facebook juga kerap memberikan pemberitahuan mengenai ‘On This Day’. Pemberitahuan ini mengenai di mana Anda di-tag, apa yang telah Anda posting, dan seterusnya. Untuk mengakses apa yang Anda lakukan di Facebook selama setahun penuh, Anda cukup mengakses www.facebook.com/onthisday.

Update

Melalui Facebook, Anda juga bisa terus meng-update informasi apa yang penting. Caranya dengan go to setting-news feed preferences-prioritise who to see first.

Games

Anda juga bisa memainkan game dengan menggunakan aplikasi messenger, caranya Anda cukup membuka percakapan di messenger dengan seseorang dan mengetik @fbchess play. (afr)