Tes Urin Cegah Kegagalan Transplantasi Ginjal

MADRID - Transplantasi ginjal adalah salah satu pilihan untuk pasien dengan gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir. Sebuah penelitian baru yang dipresentasikan pada The 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) menunjukan bahwa sekira 25 persen pasien gagal dalam terapi tersebut.

Hal itu karena tubuh mulai menolak organ baru atau infeksi virus yang telah menyebar luas pada ginjal. Kedua masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan urine pasien yang menderita penyakit tersebut.

Sebelum memulai terapi, sebaiknya dilakukan tes urine, agar dapat memprediksi kegagalan awal sebelum terlanjur melakukan transplantasi. Penelitian ini dipandu oleh Dr Ibai Los-Arcos, seorang predoktoral di Vall d’Hebron Research Institue dan Rio Hortega bagian departemen penyakit menular di Rumah Sakit Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, ​​Spanyol.

Studi ini difokuskan pada virus yang disebut BK. Virus BK umumnya menyebabkan infeksi yang dialami semasa kanak-kanak, dan tidak menunjukan gejala. Setelah infeksi, virus tetap berada di dalam tubuh, menyebar di ginjal dan saluran kencing.

Namun, ketika pasien transplantasi diberi obat penekan kekebalan, virus dapat aktif kembali juga menginfeksi dan menghancurkan ginjal baru. Hal ini biasanya terjadi setelah dua tahun transplantasi.

“Jika pengobatan tidak mencukupi, organ dapat dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Di sisi lain, juga banyak penekanan dapat menyebabkan infeksi terus berlanjut. Seringkali pada saat kita mengetahui mana yang terjadi, sudah terlambat untuk menyelamatkan organ tubuh,” ujar Dr Los Arcos yang dikutip dari Eurekalert, Minggu (23/4/2017).

Sebanyak 30 pasien di empat rumah sakit Spanyol diambil sampel urine untuk mengetahui di mana letak protein. Sebagian besar protein berasal dari tubuh manusia. Namun, mereka yang memiliki infeksi virus proteinnya diketahui berasal dari virus BK.

Pasien-pasien tersebut sebenarnya telah didiagnosa dengan T-cell Mediated Acute Rejection (TCMR), yang berarti mengalami penolakan ginjal. Sepuluh lainnya telah terinfeksi nefropati virus BK, yang di mana virus itu menghancurkan ginjal, dan sisanya tidak mengalami masalah dengan transplantasi.

Dr Los Arcos menambahkan, jika lebih awal menjalani tes urin, pasien mungkin dapat mengetahui kapan transplantasi ginjal akan gagal, dan juga dapat membedakan apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh virus BK, atau karena penolakan organ.