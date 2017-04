Lucu, Ada Gambar Hewan di Baterai Ponsel Ini

SEOUL - Pada baterai smartphone terbaru Samsung Galaxy S8 terdapat gambar seekor anjing dengan sebuah tanda silang di tubuhnya. Mungkin terlihat membingungkan, tetapi Samsung punya tujuan tersendiri akan hal itu.

Baterai Galaxy S8 memang tidak bisa dilepas pasang. Dengan icon anjing tersebut Samsung ingin pengguna berhati-hati agar baterai ponsel tidak dimakan oleh hewan peliharaan karena berbahaya untuk mereka.

Jika seorang anjing mengunyah baterai, ini bisa menyebabkan baterai membengkak dan berpotensi terbakar. Baterai yang tertelan dapat menyebabkan luka bakar, iritasi, kehilangan nafsu makan, diare, serta kerusakan pada saluran pencernaan hewan tersebut.

Samsung tidak hanya memperingatkan untuk hewan peliharaan saja, tetapi bagi penggunanya juga. Baterai lithium-ion pada khususnya memiliki output yang tinggi, artinya dapat meledak. Sebuah video di Youtube dari What’s Inside menunjukan bagaimana pembengkakan itu, meskipun baterai S8 mampu melindungi diri dari ledakan.

Samsung tak hanya membenamkan baterai yang berlabel peringatan hewan tersebut. Pada 2014, ketika perusahaan berbasis di Seoul itu meluncurkan Galaxy S5 dan Galaxy Note 4. Sebelumnya, Samsung hanya menggunakan label keep away from baby.

Sedangkan produsen smartphone lainnya seperti Apple, tidak menampilkan icon hewan anjing pada label baterai produksinya. Demikian dilansir dari Theverge, Minggu (23/4/2017).