Pertimbangkan Tips Ini saat Memotret dengan Smartphone

JAKARTA - Sejak munculnya beragam aplikasi media sosial, banyak orang yang menjadi fotografer dadakan hanya demi mengunggah foto terbaik mereka di dunia maya. Namun jika hanya menggunakan smartphone, jangan harap hasilnya akan setara kamera profesional.

Oleh karena itu diperlukan trik khusus agar foto bisa terlihat lebih baik di media sosial. Beberapa tips berikut ini mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda saat menggunakan smartphone untuk berfoto.

Manfaatkan Pencahayaan

Pencahayaan yang alami seperti cahaya matahari menghasilkan foto yang terang. Lampu ketika di malam hari juga membantu agar foto tidak terlihat gelap. Pengguna perlu mengetahui posisi sumber cahaya, sehingga tidak menampilkan siluet pada objek yang difoto.

Cermati Komposisi Foto

Pada saat pengguna ingin ber-selfie, maka pengguna perlu memerhatikan komponen seperti simetri, garis, serta objek-objek pendukung. Latar belakang dalam frame foto juga penting, sehingga pemilihan latar belakang foto menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Hindari Penggunaan Tombol Kamera di Layar

Kamera smartphone biasanya memiliki tombol di bagian layar. Tidak disarankan untuk menggunakan tombol kamera saat ber-selfie, karena biasanya saat ber-selfie dilakukan dengan satu tangan dan apabila menggunakan tombol di layar akan membuat smartphone bergerak, akibatnya hasil selfie menjadi kurang maksimal.

Pakai Lampu LED

Pengguna juga bisa membuat perangkat flash eksternal dengan mengandalkan lampu LED dan beberapa komponen lainnya secara DIY (do it yourself). Di Youtube, video yang diunggah 'How to Raju' memperlihatkan cara menciptakan flash eksternal yang memanfaatkan lampu LED 3 watt.​